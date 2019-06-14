Son Dakika Haberleri: Tıbbi aromatik bitkide hedef 5 milyar dolar
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Tıbbi aromatik bitkide hedef 5 milyar dolar

4 saat önce

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı Aydın, "Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde 700-800 milyon dolar civarında kapasitemiz var. Bu yıl 1 milyar doları geçmek istiyoruz.

Tıbbi aromatik bitkide hedef 5 milyar dolar , System.String[]
TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı Aydın, "Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde 700-800 milyon dolar civarında kapasitemiz var. Bu yıl 1 milyar doları geçmek istiyoruz. 2023 hedefimiz ise 5 milyar dolar gelir sağlamak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:18 
aydın, tbmm, bitki, Ekonomi
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