Tıbbi atıklar ırmak kenarına döküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tıbbi atıklar ırmak kenarına döküldü - Son Dakika

Tıbbi atıklar ırmak kenarına döküldü

7 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ırmak kenarına dökülmüş tıbbi atık bulundu.

Tıbbi atıklar ırmak kenarına döküldü, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ırmak kenarına dökülmüş tıbbi atık bulundu.

Tarsus ilçesi Berdan Irmağı'nın etrafında kötü koku fark eden vatandaşlar, yaptıkları araştırmada ırmak kenarında tıbbi atıkları gördü. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, atıkların hastalıklara davetiye çıkarmadan kaldırılmasını istedi. Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ırmak kenarına dökülen tıbbi atıkları toplayıp, bölgeyi de dezenfekte etti. Yetkililer tıbbi atıkların hangi kurum tarafından atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:21 Kaynak: DHA
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