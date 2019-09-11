Son Dakika Haberleri: Tıbbi çaylar ve kokular atölyesi Yalovalılarla buluştu
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Tıbbi çaylar ve kokular atölyesi Yalovalılarla buluştu

31 dakika önce

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Artemisia firmasının iş birliği ile "Tıbbi Çaylar ve Kokular Atölyesi" etkinliği Yalova'da düzenlendi.

Tıbbi çaylar ve kokular atölyesi Yalovalılarla buluştu, System.String[]

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Artemisia firmasının iş birliği ile "Tıbbi Çaylar ve Kokular Atölyesi" etkinliği Yalova'da düzenlendi.


Dünyada ve ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin genel durumunun, kullanım alanlarının, kullanılan kısımlarının ve faydalarının anlatıldığı eğitimde, seradaki üretim alanları da gezilerek, tıbbi ve aromatik bitkiler katılımcılara tanıtıldı. Tıbbi çaylar ve koku çalışmalarının da yapıldığı etkinlikte uçucu yağlar ve kolonya yapımı anlatıldı.


Eğitim sonunda düzenlenen etkinlikten memnun olduklarını ve bu eğitimlerin uygulamalı olmasının kendilerine fayda sağladığını ifade eden katılımcılar, bu tür etkinliklerin devam ettirilmesi gerektiğini söyleyerek eğitimcilere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.


Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tıbbi Çaylar ve Kokular Atölyesi eğitiminde; Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Selime Semra Erol, Öğr. Gör. M. Fatih Çakır, Tıbbi Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy ve Artemisia firma temsilcisi Gülnür Erol bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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