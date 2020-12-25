Tıbbi cihaz desteğinde bulunan firmalara Vali Gürel'den teşekkür belgesi - Son Dakika

Vali Fuat Gürel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaptıkları bağışlarla İl Sağlık Müdürlüğüne PCR test cihazı, yüksek akışlı oksijen cihazı ve hasta başı monitör kazandıran firmalara teşekkür belgesi takdim etti.

Valilik makamında gerçekleşen törende konuşan Vali Gürel, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı mücadelede devleti ve milletiyle takdire şayan bir çalışma örneği sergilediğini ifade etti.

İş insanları, sanayiciler ve meslek kuruluşlarının da desteğiyle salgının kontrol altına alınmasında büyük yol kat edildiğini dile getiren Gürel, "Bu mücadelemizde, hastalığın teşhisinde ve tedavisinde büyük öneme haiz tıbbi cihazları ilimize kazandırarak halk sağlığımıza vermiş olduğunuz kıymetli desteğiniz için müteşekkir olduğumu bildirir, çalışmalarınızda sağlık ve esenlikler dilerim." dedi.

Törene, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz da katıldı.