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Tıbbi Cihaz Sektörü'ne Bayram öncesi müjde

2 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tıbbi cihaz sektörünün hastanelerde tahakkuk eden alacaklarının ödenmemesi nedeniyle yaşanan sorunların aşıldığını belirterek, sağlık hizmetlerinde sorunlara yol açabilecek böylesine önemli bir konunun çözüme kavuşmuş...

Tıbbi Cihaz Sektörü'ne Bayram öncesi müjde, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tıbbi cihaz sektörünün hastanelerde tahakkuk eden alacaklarının ödenmemesi nedeniyle yaşanan sorunların aşıldığını belirterek, sağlık hizmetlerinde sorunlara yol açabilecek böylesine önemli bir konunun çözüme kavuşmuş olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ATO'ya yaptığı ziyarette konunun gündeme geldiğini anlatan Baran, "İstişare toplantısında aktardığımız tıbbi cihaz sektöründeki ödeme konusu Bakanımızın talimatıyla çözüme kavuştu, kendisine teşekkür ederiz. Ödemelerin bayram öncesinde yapılmaya başlamasını memnuniyetle karşıladık." dedi.

Baran, Bakan Albayrak'ın iş dünyasının sesine kulak vermesinin, yerli üretimin gelişmesine verdiği desteğin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda; tıbbı cihaz sektörünün kamu hastanelerinde tahakkuk eden 1 milyar liralık alacağının ödemesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla bugün yapıldı. - ANKARA
Ankara Ticaret Odası, Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:33 Kaynak: İHA
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