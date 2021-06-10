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Tıbbi cihaz sektöründen sürdürülebilir sağlık ekosistemine yönelik farkındalık kampanyası - Son Dakika

Tıbbi cihaz sektöründen sürdürülebilir sağlık ekosistemine yönelik farkındalık kampanyası

10.06.2021 13:28
Tıbbi cihaz sektöründen sürdürülebilir sağlık ekosistemine yönelik farkındalık kampanyası, System.String[]

Tıbbi teknolojiler ve ekipmanlar konusunda farkındalığı artırmak amacıyla tıbbi cihaz sektöründe çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), 'Fark Et, Keşfet' sloganıyla bir farkındalık kampanyası yürüttüğünü duyurdu.

Tıbbi teknolojiler ve ekipmanlar konusunda farkındalığı artırmak amacıyla tıbbi cihaz sektöründe çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), 'Fark Et, Keşfet' sloganıyla bir farkındalık kampanyası yürüttüğünü duyurdu.

Hayata geçirilen kampanya hakkında konuşan ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Öztürk, kampanya ile sektörde yarattıkları katma değere vurgu yapmak istediklerini belirtti. Kampanya hakkında bilgi veren Öztürk, "Pandemiyle tıbbi teknolojilerin insan hayatı için yarattığı değer, her zamankinden daha fazla kamuoyu gündemine geldi. Koruyucu ekipmanlar, tanı testleri, ventilatörler ve yoğun bakım ünitelerine sunduğumuz ürün ve hizmetler başta olmak üzere tüm sağlık ekosistemi için yarattığımız değer, kamuoyu nezdinde tıbbi teknolojilerin önemini güçlü bir şekilde vurguladı" diye konuştu.

"TIBBI TEKNOLOJİLER İNSAN HAYATINA KATMA DEĞER SAĞLIYOR"

Tıbbı teknolojiler alanındaki çalışmaları daha görünür kılma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"ARTED olarak öncelikli hedefimiz, 'Fark Et, Keşfet' farkındalık kampanyası ile üyelerimizin ve sektörümüzün yarattığı bu değere odaklanmak, bu konudaki farkındalığı artırmak olacak. İnsan sağlığının geliştirilmesi için tıbbi teknolojiler ve tıbbi ekipmanlar ile yarattığımız değeri daha görünür kılabilmeyi hedefliyoruz. İnsanları, günlük hayatlarına ARTED penceresinden bakmaya davet ediyoruz ve bu pencere ile yaşamımızı sağlıklı ve engelsiz bir şekilde sürdürmemizi sağlayan tıbbi teknolojileri, tıbbi ekipmanları anlatmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda, tıbbi teknolojilerin insan hayatı için yarattığı katma değeri bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Öte yandan şimdilik sadece sosyal medya hesaplarımız üzerinden yürüttüğümüz bu kampanya ile sağlık hizmetlerini daha iyi, daha hızlı ve herkes için erişilebilir hale getirmek adına yaptığımız çalışmaları kamuoyunun fark etmesini sağlamak istiyoruz. Tıbbi cihaz sektörü olarak sağladığımız istihdam, ekonomik yatırım, teknolojik güç, servis, hizmet, ürün ve eğitim faaliyetleri ile ekonomi, sağlık ekosistemi, sağlık çalışanları ve hastalar için büyük bir değer yaratıyoruz. Bu devasa değeri daha görünür kılabilmeliyiz."

ARTED'in 'Fark Et, Keşfet' kampanyasına derneğin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.


Tıbbi cihaz sektöründen sürdürülebilir sağlık ekosistemine yönelik farkındalık kampanyası

Sosyal Medya, Ayhan Öztürk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tıbbi cihaz sektöründen sürdürülebilir sağlık ekosistemine yönelik farkındalık kampanyası - Son Dakika


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