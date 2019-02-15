tıbbi eğitim romana yansırsa...

Genel olarak kitapta karşılaştığımız her ismin iç dünyasını inceleme ya da hislerine bir göz atma durumu söz konusu. Yazar iyi olsun kötü olsun her bir karakter ile empati kurmaya çalışırken bizi de bu eylemine ortak etmeye çalışmış sanki.

Genel olarak kitapta karşılaştığımız her ismin iç dünyasını inceleme ya da hislerine bir göz atma durumu söz konusu. Yazar iyi olsun kötü olsun her bir karakter ile empati kurmaya çalışırken bizi de bu eylemine ortak etmeye çalışmış sanki.

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