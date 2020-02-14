Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda - Son Dakika
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Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda

13 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ortak çalışıyoruz.

Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda, System.String[]

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ortak çalışıyoruz. Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığının denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor." dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:37 
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