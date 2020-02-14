Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ortak çalışıyoruz. Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığının denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor." dedi.