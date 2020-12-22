Tıbbi mikrobiyologlardan mutasyona uğramış Kovid-19'a karşı daha sıkı tedbir uyarısı - Son Dakika

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılmasına ilişkin, "Virüslerin mutasyona uğraması zaten beklenen bir şey ama iyi izlemek lazım. Korkmadan ve paniklemeden vatandaşlarımızın önerilen tedbirlere daha sıkı sıkıya uymaları ve tedbirlerin sıkılaştırılması lazım." dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erensoy, AA muhabirine, dünyanın ve Türkiye'nin uzun süreden bu yana Kovid-19 hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Her virüsün, özellikle de RNA virüslerinin zaman içinde mutasyona uğramasının bilim dünyası tarafından beklenen bir olgu olduğunu dile getiren Erensoy, "Mutasyon aslında hücreler çoğalırken genetik yapımızda ortaya çıkan değişikler demektir. Bilim insanları İngiltere'de yaptıkları çalışmalarda özellikle bu virüsün insanlar arasında hızlı yayıldığı bölgelerden elde ettikleri virüslerde mutasyonlar tespit etti. Normalde Kovid-19 virüsü bir kişiden ortalama 4 kişiye bulaşırken bu bölgede yayılım hızının daha hızlı ve yaygın olduğu belirlendi." dedi.

Virüsün yayılma ve çoğalma hızı arttıkça mutasyon olasılığının da artacağını, tedbirler sıkı tutularak virüsün çoğalma hızının azaltılması gerektiğini aktaran Erensoy, bu süreçte insan hareketliliğinin azaltılmasının çok önemli olduğuna işaret etti.

Erensoy, şöyle konuştu:

"Mutant virüslerin tutunabilmesi ve çoğalabilmesi için insanlar ve canlılarda konaklaması gerektiğinden insan hareketliliğinin azaltılması önemli. Virüslerin mutasyona uğraması zaten beklenen bir şey, ama etkileriyle birlikte iyi izlemek lazım. Korkuya değil, tedbirlere ihtiyacımız var. Korkmadan, paniklemeden vatandaşlarımızın tedbirlere daha sıkı sıkıya uymaları lazım. İnsanların panik olmaması gerekir. Bulaşma hızı devam ederse, tedbirlere uyulmazsa, gereken önlemler alınmazsa mutasyon hızının artması endişe verici olur. Özellikle kapalı ortamlarda bir araya gelinmemeli, dikkat edilmeli."

Erensoy, Türkiye'de Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınından bu yana önemli önlemler aldığını, tedbirlerin daha da sıkılaştırılması gerektiğini, İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi birçok ülkeden Türkiye'ye yapılan uçuşların durdurulmasının yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Kovid-19 ile mücadelede aşı çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkati çeken Erensoy, "Aşının etkisiz olduğunu gösteren bir çalışma yok. Etkinliğini zaman içinde değerlendireceğiz, ama özellikle şu anda birkaç tedbir bir arada yürümeli. Aşı olmak toplumsal bağışıklığın olması için önemli. Zamana ihtiyaç var. Aşılama virüsün baskılanması için gerekli" ifadelerini kullandı.