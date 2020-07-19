Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz, balkondan düşüp öldü - Son Dakika

Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz, balkondan düşüp öldü

ANTALYA'da tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz K. (45), misafirliğe gittiği bir akrabasının 6'ncı kattaki evinin balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz K. (45), misafirliğe gittiği bir akrabasının 6'ncı kattaki evinin balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Bulvarı Batıkent Sitesi'nde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışan Filiz K., sitedeki apartmanın 6'ncı katında oturan akrabası Suna Pekiner'e misafirliğe geldi. Suna Pekiner'den su istedikten sonra balkona çıkan Filiz K., henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü. Filiz K.'nin düştüğünü görenler 112'yi ararken, sitede oturan bir doktor da kadına müdahale etti.Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Filiz K.'ye kalp masajı yaptı. Ardından çalıştığı hastanenin Acil Servisi'ne götürülen Filiz K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Filiz K.'nin akrabası Suna Pekiner, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Filiz K.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, Filiz K.'nin düştüğü yerde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

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Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz, balkondan düşüp öldü - Son Dakika
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