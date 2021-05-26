Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart - Son Dakika

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
26.05.2021 17:54
Haberler.com'a konuk olan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, Simge Ata'nın sorularına yanıt vererek kansere dair önemli bilgiler paylaştı. Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığından bahseden Sezgin, özellikle sigara içenlerin belli bir yaştan sonra yaptırması gereken testlerden bahsetti.
Çağımızın hastalığı olan kanserin pek çok tetikleyicisi olabiliyor. Özellikle stresli yaşam ve yoğun çalışma şartları kanseri tetikliyor. Haberler.com'a konuk olan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin Simge Ata'nın sorularını yanıtlatarak, kanserle ilgili önemli bilgiler verdi. Özellikle sigara içen kişilerin yaptırması gereken testlerin erken teşhis açısından öneminin büyük olduğunu vurguladı.
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