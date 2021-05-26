Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart - Son Dakika

Çağımızın hastalığı olan kanserin pek çok tetikleyicisi olabiliyor. Özellikle stresli yaşam ve yoğun çalışma şartları kanseri tetikliyor. Haberler.com'a konuk olan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin Simge Ata'nın sorularını yanıtlatarak, kanserle ilgili önemli bilgiler verdi. Özellikle sigara içen kişilerin yaptırması gereken testlerin erken teşhis açısından öneminin büyük olduğunu vurguladı.