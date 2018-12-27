Son Dakika Haberleri: Tıbbi Sülük İhraç Kotası Belirlendi

Tıbbi Sülük İhraç Kotası Belirlendi

1 saat önce

Doğadan toplanacak tıbbi sülüğün gelecek yıla ilişkin ihracat kota miktarı toplamda 2 bin kilogram olacak.

Tıbbi Sülük İhraç Kotası Belirlendi, System.String[]
Doğadan toplanacak tıbbi sülüğün gelecek yıla ilişkin ihracat kota miktarı toplamda 2 bin kilogram olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2019 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğadan toplanan tıbbi sülüğün gelecek yıl için ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre canlı olmak üzere toplamda 2 bin kilogram olarak belirlendi.

Tıbbi sülük ihraç etmek isteyenler, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne kota için başvuruda bulunacak. Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, belirtilen kriterlere göre yapılarak "www.tarimorman.gov.tr/BSGM" adresinde ilan edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:36 Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi
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