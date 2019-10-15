Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar

Edirne'de üretilen tıbbi sülükler, yurt içinde çok sayıda hastanede tamamlayıcı tıpta kullanılırken, başta Almanya, Güney Kore, Rusya'nın yanı sıra Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Girişinde "Dünyadaki en büyük tıbbi sülük üretim merkezi" yazılı tabelanın karşıladığı İpsala ilçesinde 52 bin metrekare alanda kurulu sülük üretim çiftliğinde yılda yaklaşık 5 milyon sülük üretiliyor.

Yurt içinde 40'dan fazla hastaneye satılan kozmetik ve tamamlayıcı tıpta kullanılan sülükler Almanya, Güney Kore ve Rusya'nın yanı sıra üzere bir çok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor.

MSLeeches Sülük Üretim Çiftliği Üretim Müdürü Saidamir Bakhramov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında kurdukları sülük çiftliğinin, her geçen gün büyüyerek ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

-"Talebe yetişemiyoruz"

İpsala'da, çiftlikte sülük üretimi için 17 bin metrekare açık havuz, bin metrekarede kapalı alanın bulunduğunu anlatan Bakhramov, çiftliklerinde her şeyin sülük üretimine uygun olduğunu, herhangi bir altyapı eksikliğinin bulunmadığını vurguladı.

Her yıl ürettikleri milyonlarca sülüğün iç ve dış piyasaya satıldığını ifade eden Bakhramov, şunları kaydetti:

"Çiftliğimizde yılda 5 milyon tıbbi sülük üretimi yapılıyor. Sülükler yurt dışı ve yurt içinde hastane ve güzellik merkezlerinde kullanılıyor. Türkiye'deki 40'dan fazla hastaneye sülük gönderiyoruz. Alternatif tıpta kullanılıyor. Bunun yanında başta Almanya, Rusya, Güney Kore ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Şuan dünyada tıbbi sülüklere çok yoğun bir talep var.

Biz bu talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. İleri ki dönemde kapasitemizi genişleterek talepleri karşılayacağımızı düşünüyorum. Amacımız ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak."

Bakhramov, çiftliklerinde anaç hale getirilen sülüklerin bir kısmının satılırken bazılarınında damızlık olarak ayrıldığını belirterek yavru sülüklerin doğduktan 1 yıl sonra satılacak boya ulaştığını aktardı.

Bakhramov, sülükler, tanesi 5 liradan satıldığını kaydetti.