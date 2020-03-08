'Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiliği' projesinde başvurular başladı - Son Dakika

"Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesi için çiftçilerden başvurular alınmaya başlandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekoturizm konusunda yaptığı çalışmalar kapsamında hazırladığı "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesini hayata geçirdi. Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlayacak proje için Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Kandıra ilçesinde 58 mahalleyi gezdi. Çiftçileri bilgilendiren ekipleri gerekli şartları taşıyan çiftçileri başvuru yapmaya yönlendirdi.



"Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesi pilot bölge seçilen Kandıra'da başlayacak. Köylerdeki geliri arttırabilmek ve çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek için başlatılan projenin başvuruları 16 Mart Pazartesi günü sona erecek. Başvurular sonunda destekleme en az 10 en fazla 15 dönüm olarak belirlendi. Projeye dahil olmak isteyen çiftçilerden başvuru için gerekli belgeler istendi. Müdürlükten ayrıca üretime uygun arazisi ve ÇKS belgesi bulunan 'Kadın Çiftçi'ler için projede yüzde 30 kota ayrılacağı belirtildi. Bir diğer hususu da belirten Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, mevcut arazisi üzerinde 'Şerh' olan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını belirtti.



Kandıralı çiftçilere örnek olmak için projeye başvuran Lokmanlı Mahalle Muhtarı çiftçi İrfan Özer ve eşi İlknur Özer projeye başvuru yaptı. Muhtar İrfan Özer, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tamamen bizi düşünülerek yapılmış bir proje. Bende hem çiftçi olduğum için hem de mahalle muhtarı olduğum için yöre halkına örnek olmak adına projeye ilk yazılanlardan biriyim. Büyükşehir Belediyemizin ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde bize yaptığı yardımlar vardı. Bu projede belediyemizin bize yardımları devam edecek. Bu yardımların yanı sıra bize alım garantisi de veriyor. Bize sadece ekini yetiştirmek kalıyor. Hasat sonunda da çiftçimize güzel kar getireceğini düşünüyorum" dedi.



Projeye katılan ilk kadın çiftçi olan İlknur Özer; "20 yıldır Kandıra ilçesinde çiftçilik yapıyorum. 10 dönümlük bir arazim var. Büyükşehir Belediyemizin projesine ilk başvuru yapan kadın çiftçiyim. Büyükşehir Belediyemizin ekibinin gözetiminde ekinimizi ekeceğiz. Bunun yanı sıra fideden hasat zamanına kadar birçok konuda bize destek verilecek. Belediyemiz alım garantisi de verdiği için projeye dahil olduk. Ben bu yola arkadaşlarımı da örnek olmak için çıktım. İnşallah bayan çiftçilerimiz bu projede yerini alır" diye konuştu. - KOCAELİ