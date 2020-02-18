Tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinde de söz sahibi olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinde de söz sahibi olacak - Son Dakika

Tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinde de söz sahibi olacak

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesiyle sanayi kenti Kocaeli'nin tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesiyle sanayi kenti Kocaeli'nin tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir kafede gerçekleştirilen toplantıda projenin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Tıbbi aromatik bitkilerle insanların belirli sağlık sorunlarının çözülebileceğini ve bu alanda sektörün oluşturulabileceğini aktaran Büyükakın, bu bitkilerin ekilmesiyle daha fazla katma değer elde edebildiğini vurguladı.

Projenin diğer belediyelere de örnek olabileceğini ifade eden Büyükakın, "Köylerdeki geliri arttırabilmek, çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırabilmek için tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesini desteklemek istedik. Biz bunların ekimini teşvik edersek, o zaman gelir düzeyleri yükselir. Bu, köyden kente göçü durdurur, belki de geri dönüşü teşvik eder." dedi.

Türkiye'nin tıbbi aromatik bitki ihracatında dünyada 18'inci, ithalatında ise 39'uncu sırada yeraldığını aktaran Büyükakın, "Bu rakamlara bakıldığında önümüzde ciddi bir fırsat ve şans var. Çok sayıda tıbbi aromatik bitki var ama bizim coğrafyamızın özelliklerine göre biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi ile yaptıkları çalışmalar sonucunda pilot bölge olarak Kandıra'yı belirlediklerini söyleyerek, "Sonraki süreçte proje diğer ilçelerde de devam edecek. 1200 dekarlık bir alanda projemiz başlayacak. Maksimum destekleme alanı 15 dekar olacak." diye konuştu.

"Yağın çıkarılması için kuracağımız tesis 12 milyon liraya mal olacak"

Büyükakın, çiftçilere birçok destekleme yapılacağını, endüstriyel tesis kurmayı amaçladıklarını bildirdi.

Kocaeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çiftçi Eğitim, Geliştirme ve Üretim Merkezini yapacaklarını anlatan Büyükakın, bu merkezin 80 dekarlık açık, 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacağını belirtti.

Bitkilerin yağlarının çıkarılması için kuracakları tesisin 12 milyon liraya mal olacağını aktaran Büyükakın, tesisin 120 ton tıbbi aromatik bitkiyi işleyebilecek ve yağını çıkarabilecek kapasiteyi barındıracağını ifade etti.

"Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlanacak"

Büyükakın, mayıs ayında sözleşmeleri imzalayacaklarına ve fide dikimlerini gerçekleştireceklerine işaret ederek, şöyle dedi:

"Çiftçilerimize fideleri biz vereceğiz. Fide alımlarıyla ilgili süreci başlattık. Bitki maksimum kapasiteye 5 yılda ulaşılabiliyor. Tarlaların sürülmesi için gereken araçların alımında da çiftçilerimize destek olacağız. Biz başka bir hedef daha koyduk kendimize. Burada tıbbi aromatik bitkiler konusunda bir borsa kuracağız. Kocaeli, tıbbi aromatik bitkiler borsasının üssü olsun istiyoruz. Bunu İnşallah Kocaeli Ticaret Odasıyla birlikte yapacağız. Biz çiftçiye alma garantisiyle ürün ektireceğiz. Satışı Kocaeli Ticaret Odası ile birlikte organize edeceğiz. Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlanacak."

Toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Tarım Müdürü Kerim Mete, Büyükşehir Belediyesi İzmit Koordinatörü Abdullah Köktürk de katıldı.

Tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinde de söz sahibi olacak

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amazon'un CEO'su Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağış sözü
Çin'den 696 ABD ürünü için gümrük vergisi muafiyeti İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:37:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinde de söz sahibi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]