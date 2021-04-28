Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi Kınık'ta hayata geçti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de desteğiyle tarımsal üretimin yapılması amacıyla hazırlanan "Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" nin Kınık'ta ilk adımları atıldı.

'Üreticiye Kazanç , Tüketiciye Sağlık, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' kapsamında Kınık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Kınık Belediyesineait alanda kimyon ve anason ekimi gerçekleştirilerek proje hayata geçti.

"Hayırlısı olsun"

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, " Türkiye'de ilk Bitkisel Üretim OSB olacak bu proje için ilk adımları atmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyim.Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Mayıs ayında da stevia ,adaçayı ve aynısefa bitkileri için planlama yapılıyor'' dedi