Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "2005 yılında 35 bin ton odun dışı orman ürünü üretmişiz. Geçen seneki rakamlara baktığımızda bu, 20 kat artmış, 2018 yılı sonu itibarıyla 701 bin tona ulaşmış. Bu güzel bir rakam ama bunu artırmamız lazım." dedi.

Özkaldı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Teknoloji ve Transfer Ofisi tarafından bir termal otelde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nda, Bakanlığın tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda yaptığı çalışmalarda önemli mesafeler katettiğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli cari açıklarından birisinin ilaç sektörü olduğunu anımsatan Özkaldı, "Bu konuda dışa bağımlılığın azaltılması için tıbbı ve aromatik bitkilerin üretime dönüştürülmesi gerekiyor." diye konuştu.

"2023 yılı hedefimiz 5 milyar dolardır"

Özkaldı, Bakanlığın amacının, bu konuyu sürekli gündemde tutarak bilinç oluşturmak ve ülkenin daha fazla mesafe almasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ormanlarımızda doğal olarak yetişen her yıl yüzbinlerce ton tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmeden kayıp servete dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. 2005 yılında 35 bin ton odun dışı orman ürünü üretmişiz. Geçen seneki rakamlara baktığımızda bu 20 kat artmış, 2018 yılı sonu itibarıyla 701 bin tona ulaşmış. Bu güzel bir rakam ama bunu artırmamız lazım. 2018 yılı için odun dışı orman ürünlerinin ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 4,2 milyar liradır. Dolar bazında ise 740 milyon dolardır. 2023 yılı hedefimiz de 5 milyar dolardır. Dünyadaki pazar da 115 milyar dolardır. Aslında hedefimiz ulaşılamayacak bir rakam değildir."

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu da tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili ticaret yapmak isteyen yatırımcı ve iş adamlarına destek olmak istediklerini aktardı.

Türkiye'deki bitki türlerinin, kıta Avrupasından çok daha fazla olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 12 bin 500 tür var. Bunun da 3 bin 650'si endemik ve sadece Türkiye'de var, başka yerde yok. Dolayısıyla bu çok büyük zenginlik. Yani, kıta Avrupasından çok büyük bir zenginlik var. Dünyada 115 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Türkiye'nin bu zenginliğe rağmen önceleri yaptığı ihracat, 150-200 milyon dolar iken şimdilerde 740 milyon dolara çıkmış ama bu yeterli değil. Bakanlığım dönemimde 2023 hedefi olarak 5 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Bunu gerçekleştirmek çok zor değil. Hedef olmadığı zaman neticeye ulaşılmıyor. Buna inanalım ve bu potansiyeli harekete geçelim."

-"İş adamlarımızı teşvik etmemiz gerekiyor"

Eroğlu, Türkiye iklimlerin kavşak noktası olduğu için bitki çeşitliliğindeki flora ve faunanın da çok fazla olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının son dönemlerde birlikte yaptığı çalışmaların ardından Türkiye'de bu işin ehemmiyetinin anlaşıldığını ifade eden Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çin'de o kadar endemik tür yok ama ihracat açısından dünyada birinci sıradalar. Daha sonra Hindistan, ABD ve Almanya geliyor. Dünyada artık sentetik kimyasal ilaçlardan tabii ilaçlara doğru bir yönelme var. Bunu fark edelim çünkü bu ilaçların pek çok yan etkileri var. Bunları da herkes biliyor. Türkiye'de maalesef enerji sektöründen sonra dışarıya en çok döviz ödediğimiz sektör ilaç sektörüdür. Bunun da nasıl olduğunu araştırmakta fayda var. Bu konuda da tıbbi ve aromatik bitkilerde mutlaka bir standardizasyon ve ilaç üretim planlaması yapmalıyız. İş adamlarımızı da teşvik etmemiz gerekiyor."

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da tıbbi ve aromatik bitkiler konusunun Türkiye açısından önemli olduğunu ancak ülkede bu konuda yapılan çalışmaların tatmin edici olmadığını anlattı.

Afyonkarahisar'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi bulunduğuna dikkati çeken Tutulmaz, "Bu alanda potansiyelimiz var ama yeterince değerlendiremiyoruz. Farkındalık oluşturulmaya başlandı. Ancak bir an evvel sonuca gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ise tıbbi ve aromatik bitkiler alanında son dönemde yapılan çalıştaylar sayesinde Türkiye'de bir bilincin olduğunu ve ihracatında da artışların yaşandığını aktardı.

Milletvekilleri, daire müdürleri ve çok sayıda akademisyenin katıldığı çalıştay, ikin gün devam edecek.