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Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşbirliği Toplantısı

1 saat önce

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Türkiye'de yaklaşık 12 bin kendine özgü bitki türünün bulunduğu, 3 bin 600'ünün endemik olduğu, çoğunun başka ülkelerde görülmediği biliniyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşbirliği Toplantısı, System.String[]
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, " Türkiye'de yaklaşık 12 bin kendine özgü bitki türünün bulunduğu, 3 bin 600'ünün endemik olduğu, çoğunun başka ülkelerde görülmediği biliniyor." dedi.
Uçarmak, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) konferans salonunda, Türkiye Çin Geliştirme ve Destekleme Derneği, Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası ile Çin Baharatçılar Birliği'nin düzenlediği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, İşbirliği toplantısında, Çin ile yararlı ticari görüşmeler yürüttüklerini söyledi.
Özellikle tarım ürünleri konusunda görüşmeler yaptıklarını anlatan Uçarmak, şöyle devam etti:
"Özellikle Antep fıstığı ve kirazla ilgili gelişmeler var. Kanatlı ticareti yine bu bölgede çok yaygın. Kuş gribi nedeniyle ihracat durmuştu. Ama biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de artık bu hastalığın olmadığına dair bir ibranameyi bize verdi. Çin'e ilettik, cevap bekleniyor. Türkiye'de yaklaşık 12 bin kendine özgü bitki türünün bulunduğu, 3 bin 600'ünün endemik olduğu, çoğunun başka ülkelerde görülmediği biliniyor. Onun için bunu spesifik bir alan olarak değerlendirip, belirli bölgeler ve yörelere has ticari hareketleri kullanmak mümkün olabilir."
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua da tüm dünya ekonomik büyümesinin önemli bir güç haline geldiğini vurgulayarak, "Çin'in dünyadaki gayrisafi milli hasılası içindeki payı 40 yıl öncesine göre yüzde 1,80'den yüzde 15,2'ye yükseldi. Son yıllarda dünya ekonomik büyümesine katılım oranı yüzde 30'u aştı." diye konuştu.
"Bizdeki bitki türü yaklaşık 11 bin 500 adet"
Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Afyonkarahisar için özellikle tıbbi aromatik bitkiler konusunun çok önemli olduğunu vurguladı.
Eroğlu, dünyada 115 milyar dolarlık pazardan bahsedildiğine değinerek, "Birinci sırada Çin, ikinci sırada Amerika, üçüncü sırada Almanya var. Biz daha gerilerdeyiz. Bizdeki bitki türü yaklaşık 11 bin 500 adet. Yani kıta Avrupasından daha fazla bitki çeşidimiz var. Bunun da takriben 3 bin 600'si endemik, yani sadece Türkiye'ye mahsus. Bunların içinde çok sayıda şifalı bitkiler var. İlaç yapmaya müsait bitkiler var." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:01 Kaynak: AA
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