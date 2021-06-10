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Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Projesinde İkinci Adım Atıldı - Son Dakika

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Projesinde İkinci Adım Atıldı

10.06.2021 15:23
Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Projesinde İkinci Adım Atıldı, System.String[]

2020 yılı Şubat ayında kamuoyuna duyurulan yerli ekonomiye ve tarımın güçlenmesine yönelik yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesinde (TABİP) ikinci atım atıldı.

2020 yılı Şubat ayında kamuoyuna duyurulan yerli ekonomiye ve tarımın güçlenmesine yönelik yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesinde (TABİP) ikinci atım atıldı. Bitki özlerinin ve yağının çıkarılacağı Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Amaçlı Süper Kritik Ekstraksiyon Tesisinin açılış töreni Gebze TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde (MAM) gerçekleştirildi. Tarım ürünlerimizin katma değerini yükseltecek olan projenin tesisi faaliyete geçti.

TANITIM PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Tarım ürünlerinin katma değerini yükseltecek olan tesisin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Osman Okur, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Prof. Dr. Ebubekir Yüksel, Kimya Yüksek Mühendisi Müslüm Yıldız, Doç. Dr. Ercan Gürbulak, ARŞAN Makine Genel Müdürü Selçuk Fatih Şentürk katıldı.

TESİS TÜBİTAK MAM YERLEŞKESİNDE

Yüzde yüz yerli enerjiye sahip en büyük kapasiteli ilk tesis 332 metrekare alanda TÜBİTAK MAM yerleşkesinde bulunuyor. Bu yatırım ile Türkiye'nin kendine ait endemik bitkilerin işlenmesi ile ilgili bir data arşivi oluşturulacak. Tesisin kuruluş aşamasında Gebze Teknik Üniversitesi'nden de akademik destek alındı. Tesiste günlük 700-800 KG civarı kuru bitki kapasitesi ile yıllık 250 ton civarı kuru bitki işlenmesi hedefleniyor. Bu da toplamda yıllık yaklaşık olarak 2 bin 500 ton yaş bitkiye tekabül ediyor. Tesiste öncelikle yerli ürünler işlenecek. Akabinde ise hem doğadan hem de piyasadan temin edilecek katma değeri yüksek ürünler de işlenecek. Kayısı, domates, nar, üzüm vb. ürünlerin çekirdeği de sahip olunan teknoloji ile tesiste işleyebilecek.

"TARIMDA KALKINMA GÜCÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Tesisin tanıtım programında konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Gerçekten güzel bir şey yapıyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler projesinin bir uzantısı bu tesis. Kırsal alanlarda ve tarım kesiminde kalkınmayı güçlendirmek için katma değeri yüksek olan ürünler üretmekti amacımız. Katma değeri yüksek ürünlerle ilgili arayışımızda tıbbi aromatik bitkiler seçeneği karşımıza çıktı. Biz de tesis kurup ekilen ürünün yağını çıkarmayı amaçladık. Çiftçilerin ürettiği ürünlerin buradaki ekstraksiyon edilmesi, içindeki yağın çıkarılması sürecini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"TESİS TARIMDAKİ BİR ÇOK KALEMDE ARTI SAĞLAYACAK"

Başkan Büyükakın "Tesis, tarımdaki ürünün kalitesinden katma değerine kadar birçok kalemde artı sağlayacak. Bir anlaşma çerçevesinde diğer ürünlerin geliştirilmesi, ilaçların geliştirilmesi doğal besin takviyelerinin ve kozmetik ürünlerin geliştirilmesi gibi bir dizi süreç yapılacak. ARGE ve ÜRGE çalışmalarının da sürece dahil edilmesi ayrıca kıymetli. Buradaki tesis emsalleri ile kıyaslandığında ürünün hem kalitesini artıracak hem de dayanıklılık açısından uzun süre sağlayacak. Ayrıca verimli bir üretim gerçekleşmesi için imkan sağlayacak. Ben bu tesisin başarılı olacağından eminim. İnşallah Kocaeli bu ve buna benzer tesislerin kuluçka merkezi olur. Buna inancım sonsuz" dedi. Büyükakın ve beraberindeki heyet tanıtım programı sonunda tesisi gezdi ve tesis yetkililerinde bilgi aldı.

"YILLIK 2 BİN 500 TON ÜRÜNÜ İŞLEMEYE HAİZ BİR TESİS"

8 milyon TL'ye mal olan Tıbbi Aromatik Bitki İşleme amaçlı Süper Kritik Ekstraksiyon Tesisi hakkında bilgi veren TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Osman Okur, "15 yıllık bir sanayi belediye ARGE işbirliği aslında. Bazı yatırımların önemi zaman geçtikçe anlaşılır. Hepimizin hatırlayacağı belediyenin en kadar güzel bir iş yaptığı Kocaeli'nin ne kadar şanslı bir il olduğunu ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacağız. Türkiye'nin en büyük ve en verimli tesisi olmasının yanında yerli sanayi dışarıya sıfır bağlılıkla yapılan bir tesis. Yıllık yaklaşık 2 bin 500 ton ürünü işlemeye haiz bir tesis. Bu sürecin A'dan Z'ye teknoloji ve diğer kısmınlar her türlü desteği veriyoruz. Kırsal alanlarda tohumda başlayan yüksek teknolojik ürünlerin çıkacağı bir tesis. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız Tahir Büyükakın'a teknolojiye yaptığı bu yatırımdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Projesinde İkinci Adım Atıldı

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Tarım, Bitki, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Projesinde İkinci Adım Atıldı - Son Dakika


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