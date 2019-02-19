Son Dakika Haberleri: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'nde Yerli Fide Üretilecek

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'nde Yerli Fide Üretilecek

46 dakika önce

Çorum'un 6 bin nüfuslu Dodurga ilçesinde yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırımla oluşturulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'nde yıllık 10 milyon fide üretilerek Türkiye'nin aromatik bitki ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'nde Yerli Fide Üretilecek, System.String[]
Çorum'un 6 bin nüfuslu Dodurga ilçesinde yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırımla oluşturulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'nde yıllık 10 milyon fide üretilerek Türkiye'nin aromatik bitki ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) finansal desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Dodurga ilçesindeki hazine arazisine Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi kurulum çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırım tutarıyla kurulan 2 bin 400 metrekarelik sera ve 120 bin metrekarelik açık sahada yetiştirilecek kapari, kişniş, kimyon, ekinezya, rezene, sarı kantaron, lavanta, tıbbi papatya, oğul otu, tıbbi nane, tıbbi adaçayı, Anadolu adaçayı, ısırgan otu, İstanbul kekiği, ak kekik, karabuğday, sinir otu, tıbbi hatmi ve ebegümeci gibi bitkiler ve aromatik bitki fidanları, Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilere ulaştırılacak.

Çorum Valisi Mustafa Kılıç, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projenin önemine değinen Çiftçi, yatırımın bir an evvel ülke ekonomisine katma değer üretmeye başlamasını temenni etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı da tesiste yılda 10 milyon fidan üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Seracılığın en modern tekniklerinin Dodurga Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'nde uygulandığını belirten Sarı, "Tesisimizin kurulumu 15 gün önce tamamlandı ve deneme üretimimiz başladı. Şu anda tesisimizde 10 kişi çalışıyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının tıbbi ve aromatik bitki üretimini teşvik ettiğini anlatan Sarı, "Nisan ayından itibaren ağırlık vereceğimiz üretimimizi gelecekte büyütmeyi hedefliyoruz. Türkiye, bu bitkilerin fidanı için her yıl milyonlarca avro harcıyor. Bizim burada üreteceğimiz fidanlar, ülkemizin dört bir yanındaki çiftçilere yerli fidan olarak ulaştırılacak. Böylelikle bu alandaki açığı kapatmış olacağız." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Burak Turna ise henüz test üretiminde olmalarına karşın Şanlıurfa, Malatya, Balıkesir ve Karabük'ten sipariş aldıklarını aktardı.

400 rakımlı bölgenin tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye son derece elverişli olduğunu vurgulayan Turna, "Fesleğen, lavanta, ada çayı, tıbbi nane, tıbbi kekik, sarı kantaron gibi ürünlerin üretimine başladık. Nisan'da üretimimizi büyüteceğiz. Bu bölgede daha önce de aromatik bitkiler yetiştiriliyordu. Biz bu üretimi daha profesyonel teknik ve ekipmanlarla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Çorum, Türkiye, Dodurga, Ekonomi
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