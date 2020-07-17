'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu' katılımcılarına belgeleri verildi - Son Dakika

'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu' katılımcılarına belgeleri verildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Müsellim köyünde düzenlenen törenle Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na katılan ve kursu başarı ile bitiren 23 kursiyere belgeleri verildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Müsellim köyünde düzenlenen törenle Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na katılan ve kursu başarı ile bitiren 23 kursiyere belgeleri verildi.

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Babaeski ilçesinde lavanta üretimini benimsetmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde İŞKUR destekli olarak Müsellim köyünde başlayan ancak Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen kurs, başlayan eğitimlerin ardından sonuçlandırılmış olup, 23 kursiyer başarı ile kursu tamamlandı.

Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Küçük, İl Genel Meclis Üyesi İlhan Okumuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, kursiyerler ve Müsellim köyü sakinlerinin katıldığı törende Kaymakam Şenol Levent Elmacıoğlu yaptığı konuşmada, "Covid-19 salgını sürecinde insan yaşamında tarımın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını, bu anlamda insanları köylerinde tutmaya yönelik faaliyetlerin önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini" ifade etti.

Müsellim köyü muhtarı Sebahat Bozkurt ise "Köylerindeki geleneksel buğday ve ayçiçeği üretimini lavanta üretimi sayesinde evirmeye çalıştıklarını ve lavantadan elde etmeyi düşündükleri çeşitli ürünler ile köyün tarımsal üretimine artı değer katmayı hedeflediklerini" belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Küçük de yaptığı konuşmada, "Lavanta üretimi ve piyasası hakkında bilgi vererek, yürüttükleri İl Özel İdaresi destekli projeler ile lavanta bitkisinin Babaeski coğrafyasında yetiştirilebileceğinin ortaya konduğunu, lavanta üretimini daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini" dile getirdi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu' katılımcılarına belgeleri verildi - Son Dakika
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