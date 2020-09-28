Tıbbi ve aromatik bitkilerden kaliteli yağ elde etmek için makine geliştirildi

Aydın'da bir firma yaptığı 117 milyon liralık yatırımla tıbbi ve aromatik bitkilerden daha kaliteli yağ elde edebilmek amacıyla teknolojik makine geliştirdi.

ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Polat Group Holding Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Polat, AA muhabirine, firmanın, 1978 yılında babası İbrahim Polat tarafından kurulduğunu, uzun yıllar tarım makineleri ve endüstri alanında hizmet verdiklerini söyledi.

Son dönemde farklı alanlara da yönelmeye başladıklarını aktaran Polat, bitkilerdeki yağın özünü koruyacak makine geliştirmek için kolları sıvadıklarını anlattı.

Bu alandaki yurt dışı örneklerini de incelediklerini aktaran Polat, yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar sonunda tıbbi-aromatik bitkilerden kaliteli yağ elde etmek için karbondioksit ve basınçla çalışan "süperkritik ekstraksiyon" adını verdikleri makine ürettiklerini kaydetti.

Volkan Polat, makineden geçen bitkinin aynı zamanda kalıntı da bırakmadığını ifade etti.

Kısa sürede seri üretime geçeceklerini hatırlatan Polat, bu tür bitkiler standart makinelerde çok fazla sıcaklık ve farklı süreçlere maruz kaldığı için istenilen yağ kalitesinin yakalanamadığını dile getirdi.

Geliştirdikleri makinenin test aşamasını geçtiğini aktaran Polat, bu konuda hazırladıkları projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından finansal destek almaya hak kazandığını anımsattı.

Türk ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Polat, şöyle konuştu:

"Firma olarak bu proje için 117 milyon liralık bir yatırım yaptık. Geliştirdiğimiz makineyle bu alanda dünyada söz sahibi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü ülkemizde bu anlamda büyük bir potansiyel var ve işlediğimiz ürünler dünya pazarında boy gösterecek. Bizim burada yapmış olduğumuz uygulamayla bitkilerdeki yağ, karbondioksit ve basınçla alarak daha kaliteli bir şekilde servis ediliyor. Böylece tıbbi ve aromatik bitki yağ kalitesinde birinci sınıfa ulaşmış oluyoruz. Türkiye'deki bu tür bitkilerin çoğu yurt dışına gönderiliyor ve orada işlendikten sonra yağ olarak bize satılıyor. Bu makineyle artık tıbbi ve aromatik bitkilerin yağları Türkiye'de değerlendirilecek."

Bu tür makinelerin maliyetinin yüksek olduğunu hatırlatan Polat, bundan dolayı şimdiye kadar bu alana yatırımın pek düşünülmediğini kaydetti.

Aromatik ve tıbbi bitkilerden daha az maliyetle kaliteli yağ elde edileceğini anlatan Polat, "Ülkemiz sahip olduğu potansiyeli üst seviyeye çıkartacaktır. Türkiye bitki zenginliği ve çeşitliliği açısından üst seviyede. Bu ürünleri dünyaya satabiliriz. Ürettiğimiz 'süperkritik ekstraksiyon makinesi' de bu amaca hizmet ediyor. Artık bitki ve tohumlarımızın yağını en kaliteli şekilde kendimiz üreterek satacağız. Hiç kalite kaybı olmayacak." ifadelerini kullandı.