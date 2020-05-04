Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor - Son Dakika Dünya

Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor

26 dakika önce

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım gönderdiğimiz sırada ABD'nin Suriye'de konuşlanan PKK'lı teröristlere yardım göndermesi kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, ABD bu ihaneti bir adım ödeye taşıyarak yeni bir PKK timi kurmaya hazırlanıyor.

ABD, Suriye'de PKK/ YPG'li hainlerden oluşan 10 bin kişilik 'temizlik gücü' kuracak. Bunun için Suriye petrolünün satışından elde edilecek gelirle 200 milyon dolarlık kaynak kullanılacak.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele için tıbbi yardım gönderdiği ABD, Suriye'deki PKK'lılara yeni destekler peşinde. ABD, önce her türlü ağır silahlarla donattığı, korona salgını sürecinde de maske ve tıbbi malzeme gönderdiği PKK/YPG'lileri şimdi 'temizlik gücü' adı altında paralı asker yapıyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; ABD'nin planı Pentagon'un raporunda yer aldı. Yeni planlamada; terör örgütü YPG/PKK ile El Tanif bölgesindeki muhalif grup "Muğavir el-Tavra"dan bir "Temizlik Gücü" kurulacak.

Bu grup, terör örgütü YPG/PKK kontrolü altında yaklaşık bin 120 kişilik 5 komando bölüğü ve 600 kişiden oluşan anti-terör birliğinden oluşacak. Bu sayı, bütçe imkanlarıyla 10 bin kişiye çıkarılacak.

Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
PKK'lı teröristlerin ABD'nin verdiği yeni teçhizatları kullanırken çekilen bir kare

200 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Suriye'nin kuzeyinde kurulacak yeni yapının başında, "General Mazlum" kod adlı Şahin Cilo olacak. PKK/ YPG'lilerin çekirdeğini oluşturduğu eski DAEŞ militanlarının yanında maaşlı yerel unsurların olduğu yeni yapı için Pentagon, 2021 bütçesinden kaynak istedi.

Bu amaçla, yaklaşık 200 milyon dolarlık kaynak ayrıldı. ABD'nin maaş vereceği teröristlerin giderleri de Suriye'den elde edilip satılan petrol gelirlerinden karşılanacak.

RAPORDA YER ALDI

Suriye'de CIA ve Pentagon'un planları arasında YPG/PKK'dan kurulacak olan sözde iç güvenlik gücü için 2021 ve 2022 arasında 4 bin terörist eğitilip silahlandırılacak.

Pentagon raporunda "ABD kuvvetlerinin Suriye'deki sayısının azaltılmasıyla Bakanlık, planlarını o bölgede ortak güçler için 10 bin personel toplayıp, onları idame edecek şekilde ayarladı. Kuvvet toplama faaliyeti, operasyonların tamamlanmasının ardından bölgede temizlik faaliyeti yapacak unsurlara odaklanacaktır" denildi.

ABD TIRLARLA YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ

Türkiye, koronavirüs salgını sürecinde ABD'ye tıbbi malzeme gönderdi. Uçaklarda maskeden, koruyucu tuluma kadar her şey bulunuyordu. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD ise Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne tırlar dolusu sağlık malzemesi ve maske yardımında bulundu.

Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti

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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, YPG, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 08:14 


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