Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Hindistan'a ulaştı - Son Dakika

Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Hindistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzemelerini taşıyan iki A 400M tipi nakliye uçağının Hindistan'a ulaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzemelerini taşıyan iki A 400M tipi nakliye uçağının Hindistan'a ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Mayıs 2021 tarihinde Etimesgut'tan havalanan Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçaklarımız, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini Hindistan'a ulaştırdı" denildi. - ANKARA

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