Tibet Çevre Açısından Hala Dünyanın En İyi Bölgeleri Arasında Bulunuyor - Son Dakika
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Tibet Çevre Açısından Hala Dünyanın En İyi Bölgeleri Arasında Bulunuyor

02.06.2022 16:22
Tibet Çevre Açısından Hala Dünyanın En İyi Bölgeleri Arasında Bulunuyor

LHASA, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınla nan bir rapora göre, ülkenin güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi, 2021'de değişmeyen yerel biyolojik çeşitlilik ve ekosistemleriyle dünyanın en iyi çevre alanlarından biri olmaya devam ediyor.

LHASA, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınla nan bir rapora göre, ülkenin güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi, 2021'de değişmeyen yerel biyolojik çeşitlilik ve ekosistemleriyle dünyanın en iyi çevre alanlarından biri olmaya devam ediyor. Tibet'teki büyük nehirlerin ve göllerin su kalitesi geçen yıl genel olarak iyiydi. Bölgesel Ekoloji ve Çevre Depart manı tarafından yayınlanan rapora göre, aralarında Yarlun g Zangbo Nehri ve Lhasa Nehri'nin de bulunduğu nehirlerde ki yüzey suyu Sınıf II olarak derecelendirildi ve Everest (Qomolangma) Dağı altındaki Rongbuk Nehri'ninki Sınıf I'e yükseldi.

Çin'deki yüzey suyu kalitesi, en iyisi Sınıf I olmak üzer e beş sınıfa ayrılıyor. Rapor, bölgedeki hava kalitesinin de 2021'de iyi kaldığını ve Tibet'in merkezi Lhasa'da tüm günlerin yüzde 100'ünü n hava kalitesinin iyi olduğunu gösterdi. Raporda, bölgedeki nadir yaban hayatı nüfusunun, Tibet antilop nüfusunun 300.000'in üzerine çıkması, vahşi yakları n 20.000'i aşması ve kara boyunlu turnaların 10.000'i geç mesiyle birlikte büyüdüğü belirtildi. Tibet, son yıllarda ekolojik koruma ve restorasyonda dikk ate değer başarılar elde etti. Bölgesel Ekoloji ve Çevre Departmanı Müdür Yardımcısı Shui Yanping, " Asya'nın Su Kulesi"nin ekolojik işlevini iyileştirmeye çalışan ve 33 bü yük nehri içeren bir nehir kaynak sisteminin korunmasının güçlendirildiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, su, Güncel, Son Dakika

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