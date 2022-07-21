Tibet Halısı Akıllı Üretim Çağına Ayak Uydurdu - Son Dakika
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Tibet Halısı Akıllı Üretim Çağına Ayak Uydurdu

21.07.2022 15:31
Tibet Halısı Akıllı Üretim Çağına Ayak Uydurdu

XİNİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Tibet halısı, bir zamanlar Qinghai-Tibet Platosu'nun dağlık bölgesinde yaşayan insanlar için şiddetli soğuk havaya dayanabilmek için bir gereklilikti.

XİNİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Tibet halısı, bir zamanlar Qinghai-Tibet Platosu'nun dağlık bölgesinde yaşayan insanlar için şiddetli soğuk havaya dayanabilmek için bir gereklilikti. Son yıllarda, Xining'deki Tibet halı işletmeleri, modern teknoloji araçlarıyla bu eski el sanatını akıllı üretim çağına sokuyor. Modern örgü araçları ve tasarım prosedürleri ile bir müşteri tarafından çekilen bir fotoğraf kısa sürede güzel bir duvar halısına dönüştürülebiliyor. Artık Tibet halısı otel ve ev dekorasyonunda yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca Tibet halıları yapan yerel halkın gelirleri de arttı.

Tibet Halısı Akıllı Üretim Çağına Ayak Uydurdu

Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai Eyaleti'nin Xining şehrindeki bir fabrikada Tibet halısı yapan bir işçi, 8 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ning/Xinhua)

Tibet Halısı Akıllı Üretim Çağına Ayak Uydurdu

Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai Eyaleti'nin Xining şehrindeki bir fabrikada bir Tibet halısı dokuyan bir makine, 8 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Geng Huihuang/Xinhua)

Tibet Halısı Akıllı Üretim Çağına Ayak Uydurdu

Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai Eyaleti'nin Xining şehrindeki bir fabrikada sergilenen Tibet halıları, 8 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ning/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tibet Halısı Akıllı Üretim Çağına Ayak Uydurdu - Son Dakika

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