Tibet İç Turizmi Canlandırmak İçin Kupon Çıkardı

LHASA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Bölgesel turizm geliştirme departmanına göre, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi, turizm harcamalarını teşvik etmek için Perşembe günü toplam 30 milyon yuan (yaklaşık 4,4 milyon ABD doları) değerinde kuponu piyasaya sürmeye başladı.

Departmanın Başkan Yardımcısı Huang Yongqing, kuponların Tibet'teki turistik yerler, bu yerler içindeki gezi otobüsleri, ulaşım ve yıldızlı oteller için bilet fiyatlarında indirim amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

Kupon çıkarılması, bakanlığın iç turizmi canlandırmak için uyguladığı bir dizi önlem arasında yer alıyor. Diğer önlemler arasında bilet fiyatlarında indirim, tur acenteleri için ödül programları ve yıldızlı oteller ile ulaşım şirketleri için yardımlar bulunuyor.

Tibet, Kovid-19'un etkisinden büyük ölçüde zarar görmedi. Bölgesel sağlık komisyonuna göre, Çarşamba günü itibarıyla, plato bölgesi arka arkaya 840 gün boyunca yeni teyit edilmiş veya şüpheli vaka bildirmedi.