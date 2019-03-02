Son Dakika Haberleri: Tibet İlk 5G Baz İstasyonunu Açıyor

Tibet İlk 5G Baz İstasyonunu Açıyor

1 saat önce

Çin telekomünikasyon devi China Mobile ilk 5G baz istasyonunu Tibet Özerk Bölgesi'nde, Lassa'da açtı. Böylece güneydoğu bölgesinde geniş ölçekli şebeke testleri için gerekli temeller atılmış oldu.

Tibet İlk 5G Baz İstasyonunu Açıyor, System.String[]

China Mobile'ın Tibet Şubesi, 1 Mart Cuma günkü açıklamasında, açıkhava terminal testleri baz istasyonunun ortalama 500Mbps'lik bir internet hızı sağladığını göstermiş olup bu yolla 1 GB'lık bir dosyanınbu yolla yalnızca 2 saniyede indirilebileceğini belirtti.

China Mobile Tibet Şubesi Şebeke Dairesi Müdürü Nyima Dondrup, China Mobile'ın testler için kullanılabilecek iki ek 5G baz istasyonunun bulunduğunu söyledi.

Nyima Dondrup, personelin 5G uygulama testleri yürütmekle meşgul olduğunu ve daha sonra 5G teknolojisini akıllı kent inşasında ve dijital yaşamda uygulayacağını belirtti.

Şirket, şebeke inşasını Tibet'te hızlandırarak uzak bölgelerde yaşayanların da merkez bölgelerde yaşayanlar kadar modern enformasyon ve iletişim hizmetlerine sahip olmalarını sağlayacak.

İnternet Tibetlilerin yaşamına hızla girmekte. Tibet komünikasyon yönetimine göre, 2018'de, mobil geniş bant (3G ve 4G dahil) kullanıcıları 2,76 milyon hanede bulunuyordu. Yerel mobil geniş bant giriş oranı yüzde 83,35 oldu.

Kamusal talebi karşılamak üzere Çin kentleri gittikçe 5G şebekesini benimsemekte.

Güney Çin'in Guangdong Eyaleti'ndeki Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı, Ocak ayı sonunda bir 5G baz istasyonunu faaliyete geçirdi. Bu yıl sonunda daŞanghay Hongqiao Demiryolu İstasyonu'na bir kapalı mekân 5G şebekesi yerleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:43 Kaynak: Bültenler

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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