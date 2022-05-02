Tibet'in Gsyih'si İlk Çeyrekte Yüzde 6,4 Arttı - Son Dakika
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Tibet'in Gsyih'si İlk Çeyrekte Yüzde 6,4 Arttı

02.05.2022 18:12
Tibet'in Gsyih'si İlk Çeyrekte Yüzde 6,4 Arttı

LHASA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi hükümeti Pazar günü düzenlediği bir basın toplantısında Tibet'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle hesaplandığında 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık yüzde 6,4 büyüdüğünü açıkladı.

LHASA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi hükümeti Pazar günü düzenlediği bir basın toplantısında Tibet'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle hesaplandığında 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık yüzde 6,4 büyüdüğünü açıkladı. Ocak-Mart arası dönemde Tibet'in GSYİH'si 51,7 milyar yuan (yaklaşık 7,8 milyar ABD doları) oldu. Bu dönemde Tibet'te belirlenmiş büyük şirketlerin katma değerindeki artış, Çin genelinin yüzde 11,1 puan üzerinde olan yıllık yüzde 17,6 ile ülke genelinde en yüksek artış oldu.

Tibet Bölgesel İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Cai Min, Tibet madencilik endüstrisinin katma değerinin artan uluslararası maden cevheri fiyatları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttığını söyledi. İlk çeyrekte Tibet pazarında faaliyet gösteren şirketlerin değeri yükselirken bölgede istihdam durumunda da istikrarlı bir iyileşme kaydedildi. Mart sonu itibarıyla Tibet'te kayıtlı şirketlerin sayısı yıllık yüzde 11,2 artışla 414.900 oldu.

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Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Tibet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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