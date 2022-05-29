Tibet'in İlk Kapsamlı Gümrüksüz Serbest Bölgesi Kabul Teftişini Geçti - Son Dakika
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Tibet'in İlk Kapsamlı Gümrüksüz Serbest Bölgesi Kabul Teftişini Geçti

29.05.2022 19:40
Tibet'in İlk Kapsamlı Gümrüksüz Serbest Bölgesi Kabul Teftişini Geçti

LHASA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'daki kapsamlı gümrüksüz serbest bölge, Cuma günü kabul teftişini geçerek bölgede bu türdeki ilk bölge oldu.

LHASA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'daki kapsamlı gümrüksüz serbest bölge, Cuma günü kabul teftişini geçerek bölgede bu türdeki ilk bölge oldu. Devlet Konseyi, özel gümrük denetim alanları olan kapsamlı gümrüksüz serbest bölgelerden birinin bölgede kurulmasını Nisan 2020'de onaylamıştı. Çin Gümrük Genel İdaresi ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu çalışanlarını içeren bir kabul ve denetim ekibi de kabul sürecinde video bağlantı aracılığıyla yer aldı. Ekip, bölgedeki altyapı ile mevzuata uygun tesislerin inşaatını inceledi ve onay verdi.

Lhasa'nın ekonomik ve teknolojik kalkınma alanında bulunan kapsamlı gümrüksüz serbest bölge, şehrin yük taşıma merkezi olan Qinghai-Tibet Demiryolu'nun bitişiğinde ve Lhasa Konggar Uluslararası Havalimanı'na yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. Kapsamlı gümrüksüz serbest bölge ve destek tesisleri toplamda yaklaşık 4,9 kilometrekarelik alana yayılıyor. Tibet'in dış ticareti geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 88,3 artarak 4 milyar yuanı (yaklaşık 597,2 milyon ABD doları) geçmişti. Lhasa Gümrüğü'nün verdiği bilgiye göre, kapsamlı gümrüksüz serbest bölgenin kurulmasının bölgenin dış ticareti ile ekonomisine canlılık enjekte etmesi bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Mayıs, Cuma, Güncel, Son Dakika

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