Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, Çin sınırındaki Ladakh bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, Çin sınırındaki Ladakh bölgesini ziyaret etti

15.07.2022 12:48
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, Çin sınırındaki Ladakh bölgesini ziyaret etti

Tibet'in sürgündeki ruhani lideri 14. Dalai Lama, Hindistan'ın Çin sınırındaki Ladakh bölgesine gitti.

Tibet'in sürgündeki ruhani lideri 14. Dalai Lama, Hindistan'ın Çin sınırındaki Ladakh bölgesine gitti.

Ladakh bölgesine bağlı Leh'e inen Dalai Lama'yı karşılamak için havalimanı etrafında binlerce kişi toplandı.

En son 2018'de Ladakh bölgesine giden Dalai Lama'nın 45 gün boyunca Budist rahiplerle bir araya geleceği belirtildi.

Dalai Lama, Kovid-19 salgınının patlak vermesinden bu yana ilk kez sürgünde olduğu Dharmsala kentinden çıktı.

Tibet'in statüsü

Himalaya Dağları'nın kuzeyindeki 2,5 milyon kilometre genişliğindeki Tibet Platosu, deniz seviyesinden ortalama 4 bin 380 metre yüksekliğiyle "dünyanın çatısı" olarak adlandırılıyor.

Tarih boyunca yarı-göçebe Tibet halkının yurdu olan bölge, 1951'de imzalanan 17 Nokta Anlaşması ile Çin Halk Cumhuriyeti egemenliğine girmişti. Pekin yönetimi, bunu "Tibet'in barışçıl özgürleşmesi" olarak adlandırmıştı.

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, 1959'daki bağımsızlık yanlısı ayaklanmanın başarısız olmasının ardından bölgeyi terk etmiş ve Hindistan'ın kuzeyindeki Dharmsala kentine yerleşerek sürgündeki Tibet meclisi ve hükümetini kurmuştu.

Pekin yönetimi, sürgündeki Tibet yönetimini tanımıyor ve 2010'dan bu yana Dalai Lama'nın temsilcileriyle hiçbir temasta bulunmuyor.

Pekin yönetimi, Tibet'in 13. yüzyıldan bu yana Çin'in parçası olduğunu ve ayrı bir varlığının bulunmadığını ileri sürerek sürgündeki hükümeti ayrılıkçılıkla suçluyor. Dalai Lama ve destekçileri de Tibet'in tarihinin büyük bölümünde fiilen bağımsız olduğunu savunuyor.

YORUMLAR
500
Avrupa Birliği-Çin İklim İşbirliği Forumu Madrid'de Gerçekleşti Avrupa Birliği-Çin İklim İşbirliği Forumu Madrid'de Gerçekleşti Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Merkezi Urumqi'de İnceleme Yaptı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Merkezi Urumqi'de İnceleme Yaptı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dalai Lama, India, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, Çin sınırındaki Ladakh bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:43 ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi
12:39 İstanbul'da Atatürk heykeline saldırı! Polis 3 çocuğu yakaladı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Batı'ya rest çekti! Ekonomi üzerinden adeta manifesto gibi açıklama
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 12:56:27. #1.13#
SON DAKİKA: Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, Çin sınırındaki Ladakh bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement