Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde "Doktora Derecesi" Aldı
03.04.2022 10:41
LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Ödül seremonisi Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın şehir merkezinde yer alan Jokhang Tapınağı'nda gerçekleşti. Geshe Lharampa, Tibet Budizmi'ne bağlı Gelug okulunun genel öğretilerinde en yüksek dereceye karşılık geliyor.
LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Ödül seremonisi Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın şehir merkezinde yer alan Jokhang Tapınağı'nda gerçekleşti. Geshe Lharampa, Tibet Budizmi'ne bağlı Gelug okulunun genel öğretilerinde en yüksek dereceye karşılık geliyor.
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3.04.2022 10:52:41. #1.12#
SON DAKİKA: Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde "Doktora Derecesi" Aldı - Son Dakika