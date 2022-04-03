Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde "Doktora Derecesi" Aldı - Son Dakika
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Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde "Doktora Derecesi" Aldı

03.04.2022 10:41
Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde "Doktora Derecesi" Aldı

LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Ödül seremonisi Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın şehir merkezinde yer alan Jokhang Tapınağı'nda gerçekleşti. Geshe Lharampa, Tibet Budizmi'ne bağlı Gelug okulunun genel öğretilerinde en yüksek dereceye karşılık geliyor.

<a class='keyword-sd' href='/tibet/' title='Tibet'>Tibet</a>'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde

LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Ödül seremonisi Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın şehir merkezinde yer alan Jokhang Tapınağı'nda gerçekleşti. Geshe Lharampa, Tibet Budizmi'ne bağlı Gelug okulunun genel öğretilerinde en yüksek dereceye karşılık geliyor.

Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda, Geshe Lharampa derecesi ödül seremonisine katılan rahipler görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda, Geshe Lharampa derecesi ödül seremonisinin bir parçası olan tartışma aktivitesine katılan rahipler görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda, Geshe Lharampa derecesi ödül seremonisinin bir parçası olan tartışma aktivitesine katılan rahipler görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda, Geshe Lharampa derecesi ödül seremonisinin bir parçası olan tartışma aktivitesine katılan rahipler görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda bir rahip Geshe Lharampa derecesi alırken görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda, Geshe Lharampa derecesi ödül seremonisine katılan rahipler görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Tibet, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde 'Doktora Derecesi' Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde "Doktora Derecesi" Aldı - Son Dakika
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