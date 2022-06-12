Tibet'te Budist Ritüelleri - Son Dakika
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Tibet'te Budist Ritüelleri

12.06.2022 15:57
Tibet'te Budist Ritüelleri

LHASA, 12 Haziran (Xinhua) -- Pamuk veya ipek kumaş üzerine yapılan ve genellikle Budist tanrıların tasvir edildiği thangka resimlerinin tarihi 10. yüzyıla uzanıyor.

LHASA, 12 Haziran (Xinhua) -- Pamuk veya ipek kumaş üzerine yapılan ve genellikle Budist tanrıların tasvir edildiği thangka resimlerinin tarihi 10. yüzyıla uzanıyor. İşte Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Tsurphu Manastırı'nda düzenlenen thangka sergileme ritüelinden kareler.

Tibet'te Budist Ritüelleri

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Tsurphu Manastırı'nda her yıl düzenlenen ve Budist sanatının bir örneği olan thangka sergileme ritüeline katılan keşişler ve Budistler, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

Tibet'te Budist Ritüelleri

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Tsurphu Manastırı'nda her yıl düzenlenen ve Budist sanatının bir örneği olan thangka sergileme ritüeline katılan keşişler ve Budistler, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Chogo/Xinhua)

Tibet'te Budist Ritüelleri

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Tsurphu Manastırı'nda her yıl düzenlenen ve Budist sanatının bir örneği olan thangka sergileme ritüeline katılan keşişler, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Chogo/Xinhua)

Tibet'te Budist Ritüelleri

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tibet'te Budist Ritüelleri - Son Dakika

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