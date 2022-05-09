Tibet'te Çin Ana Karasının En Uzun Ağacı Bulundu - Son Dakika
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Tibet'te Çin Ana Karasının En Uzun Ağacı Bulundu

09.05.2022 15:17
Tibet'te Çin Ana Karasının En Uzun Ağacı Bulundu

LHASA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki yerel yetkililer tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Çinli araştırmacıların Medog ilçesinde 76,8 metrelik bir ağaç bulduğu ve bu ağacın Çin ana karasında şimdiye kadar kaydedilen en uzun ağaç...

LHASA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki yerel yetkililer tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Çinli araştırmacıların Medog ilçesinde 76,8 metrelik bir ağaç bulduğu ve bu ağacın Çin ana karasında şimdiye kadar kaydedilen en uzun ağaç olduğu belirtildi. Pinus bhutanica, bir başka deyişle Bhutan akçamı türüne ait olan ağaç, Nisan ayında Peking Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından ölçüldü. Ağacın yüksekliği, bir önceki rekor olan 72 metreyi geçti.

Peking Üniversitesi Profesörü Guo Qinghua, ekibin ağacın 3 boyutlu nokta bulut modelini doğrudan, hızlı ve doğru bir şekilde çıkartabilen lazer radar kullandığını ve bunun ağaçların yüksekliğini ölçmek için en gelişmiş yöntem olduğunu belirtti. Araştırma ekibi, Medog'a bağlı Gelin köyünde yürütülen yüzey araştırmasında boyu 70 metreyi aşan toplam sekiz ağaç buldu. Bu ağaçların yükseklikleri 70,2 metre ile 76,8 metre arasında değişiyordu. Medog'daki Ormancılık ve Çayır İdaresi Başkanı Gesang Bachug, araştırmacılar tarafından toplanan veri ve analizlerin, yerel koruma çabalarına bilimsel bir temel sunmak için uzun ağaçların büyüme koşullarına ve mekanizmalarına ışık tutacağını umduğunu söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Mayıs, Tibet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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