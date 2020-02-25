Tibet'te muhteşem gece manzarası - Son Dakika

Tibet'te muhteşem gece manzarası
6 saat önce
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde gece binlerce yıldız görsel şölen oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde gece binlerce yıldız görsel şölen oluşturdu.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde gece görülen eşsiz gökyüzü manzarası hayranlık uyandıran görüntüler oluşturdu. Gece karanlığında görülen binlerce yıldız görsel şölen sundu. Gece boyunca görsel şölen anbean kaydedildi. - TİBET
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