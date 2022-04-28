Tibet, Turizmi Canlandırmak Amacıyla Altyapıyı İyileştirecek - Son Dakika
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Tibet, Turizmi Canlandırmak Amacıyla Altyapıyı İyileştirecek

28.04.2022 16:13
Tibet, Turizmi Canlandırmak Amacıyla Altyapıyı İyileştirecek

LHASA, 28 Nisan (Xinhua) -- Bölgesel turizm geliştirme departmanı Çarşamba günü, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin 2021'de turizm endüstrisini canlandırmak için turizm altyapı projelerine 500 milyon yuandan (yaklaşık 76,2 milyon ABD doları) fazla para topladığını açıkladı.

LHASA, 28 Nisan (Xinhua) -- Bölgesel turizm geliştirme departmanı Çarşamba günü, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin 2021'de turizm endüstrisini canlandırmak için turizm altyapı projelerine 500 milyon yuandan (yaklaşık 76,2 milyon ABD doları) fazla para topladığını açıkladı. Departman Başkanı Wang Songping, paranın bölge genelinde 39 turizm altyapı projesinin ve kamu hizmeti tesislerinin yanı sıra önemli kültürel koruma projeleri ve sınır ve kırsal alanlardaki turizm projelerine harcandığını bildirdi.

Geçen yıl, imzalanan 126 proje ve mevcut 3,6 milyar yuanlık yatırımla bölgede turizm için yatırım çekme konusunda atılımlar yapıldı. Bölge, 2020'deki rakamlarla karşılaştırıldığında 2021'de yüzde 18,5 artışla 41,5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı. Dönem boyunca elde edilen turizm geliri yüzde 20,6 yükselerek 44,2 milyar yuana ulaştı. Kırsal turizm geçen yıl 12,7 milyonu aşkın turist çekerek 64.500'den fazla iş yarattı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Turizm, Nisan, Tibet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Tibet, Turizmi Canlandırmak Amacıyla Altyapıyı İyileştirecek - Son Dakika


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