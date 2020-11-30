- Tibetli genç internette fotoğrafı ilgi görünce iş teklifi aldı - Son Dakika

- Tibetli genç internette fotoğrafı ilgi görünce iş teklifi aldı

PEKİN - Bir fotoğrafçı tarafından "En yüksek irtifada gülümse" adlı fotoğraf serisi için görüntülenen 20 yaşındaki Tibetli genç Ding Zhen, fotoğrafı ilgi görünce iş teklifi aldı.

Bir fotoğrafçı tarafından "En yüksek irtifada gülümse" adlı fotoğraf serisi için görüntülenen 20 yaşındaki Tibetli genç Ding Zhen, Çin sosyal medya platformlarında popüler oldu. Zhen'in birkaç gün içinde sosyal medyada 2 milyon takipçisi oldu. Ding Zhen, 20 Kasım'da Çin devletine ait bir şirketten iş teklifi aldı ve sözleşme imzaladı.