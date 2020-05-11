- Tibor Pleiss çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL - Anadolu Efes'in Alman basketbolcusu Tibor Pleiss, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı basketbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Anadolu Efes'in Alman basketbolcusu Tibor Pleiss da bu kapsamda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. 30 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı çalışmaları takipçileriyle paylaştı.