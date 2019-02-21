Ticaret anlaşması için taslak hazırlanıyor
1 saat önce
ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden görüşmelerden, bir anlaşmaya dair geniş taslak ortaya çıkmaya başladı.
ABD
ile Çin
arasında bir süredir devam eden görüşmelerden, bir anlaşmaya dair geniş taslak ortaya çıkmaya başladı. Müzakereciler yapısal meseleler hakkında altı mutabakat zaptı hazırlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:05
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