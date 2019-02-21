Son Dakika Haberleri: Ticaret anlaşması için taslak hazırlanıyor

Ticaret anlaşması için taslak hazırlanıyor

1 saat önce

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden görüşmelerden, bir anlaşmaya dair geniş taslak ortaya çıkmaya başladı.

Ticaret anlaşması için taslak hazırlanıyor, System.String[]
ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden görüşmelerden, bir anlaşmaya dair geniş taslak ortaya çıkmaya başladı. Müzakereciler yapısal meseleler hakkında altı mutabakat zaptı hazırlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:05 

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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