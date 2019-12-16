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Ticaret anlaşması ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yaklaştı
6 saat önce
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilk aşamasının bir anlaşma ile sonlanacağı haberi ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yakın düzeye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:03 Kaynak: DHA
–ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilk aşamasının bir anlaşma ile sonlanacağı haberi ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yakın düzeye yükseldi.
Eylül ayındaki Suudi Aramco saldırısından bu yana en yüksek düzeye yükselen petrol fiyatları Şubat ayı teslimatları için Brent petrolde yüzde 0.28 artışla 65.42 dolara, ABD hafifi petrolünde ise yüzde 0.03 artışla 60.09 dolara yükseldi.
- İstanbul
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