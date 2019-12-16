Ticaret anlaşması ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret anlaşması ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yaklaştı - Son Dakika Ekonomi

Ticaret anlaşması ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yaklaştı

6 saat önce

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilk aşamasının bir anlaşma ile sonlanacağı haberi ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yakın düzeye yükseldi.

Ticaret anlaşması ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yaklaştı, System.String[]
–ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilk aşamasının bir anlaşma ile sonlanacağı haberi ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yakın düzeye yükseldi.

Eylül ayındaki Suudi Aramco saldırısından bu yana en yüksek düzeye yükselen petrol fiyatları Şubat ayı teslimatları için Brent petrolde yüzde 0.28 artışla 65.42 dolara, ABD hafifi petrolünde ise yüzde 0.03 artışla 60.09 dolara yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:03 Kaynak: DHA
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