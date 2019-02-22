Son Dakika Haberleri: Ticaret Anlaşması Umutlarıyla ABD Piyasaları Açılış Öncesi Yükseldi

Ticaret Anlaşması Umutlarıyla ABD Piyasaları Açılış Öncesi Yükseldi

1 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarında olumlu sonuç alınacağı umutlarıyla, yükseldi.

Ticaret Anlaşması Umutlarıyla ABD Piyasaları Açılış Öncesi Yükseldi, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarında olumlu sonuç alınacağı umutlarıyla, yükseldi.

Ticaret toplantıları beklentileri ve iş dünyasından gelen veriler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.44,

Nasdaq yüzde 0.44 ve

S&P yüzde 0.41 yükseldi.

Dolar euro karşısında yüzde 0.3 değer kaybederken, sterlin karşısında yüzde 0.16 değer kazandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:19 Kaynak: DHA

Ekonomi
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