Ticaret Anlaşması Umutlarıyla Piyasalar Asya'da Karışık, Avrupa'da Yükseldi

Hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili gelişemeler etkisiyle Asya karışık kapanırken ve Avrupa'da yükseldi.

Hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili gelişemeler etkisiyle Asya karışık kapanırken ve Avrupa'da yükseldi.



Ticaret görüşmelerinde iki tarafında onaylayacağı bir anlaşmanın son taslağına çok yaklaşıldığı belirtilirken, Beyaz Saray ekonmomik danışmanı Larry Kudlow iki ülkenin "tarihi" bir anlaşmaya imza atacağını söyledi.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, henüz anlaşmanın tamamlanmadığını ancak detalı altyapısal bağlılıklar içereceğini duyurdu.



Avrupa hisse senedi piyasaları ayrıca bugün açıklanacak olan Almanya, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nden gelecek imalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksleri ile Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksline odaklanmış durumda.



Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;



FTSE yüzde 0.63,



DAX yüzde 0.71 ve



CAC yüzde 0.51 yükseldi.



Asya hisse senedi piyasalarındaki son durum ise;



Nikkei yüzde 1.04,



Shanghai Composite yüzde 1.8 artarken,



Kospi Composite yüzde 1.76,



-Shenzen Composite yüzde 1.5,



Hang Seng yüzde 0.51 ve



S&P yüzde 0.38 düştü.

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