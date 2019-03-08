Son Dakika Haberleri: Ticaret Ataşesinden, Türkiye'ye Yatırım Çağrısı

Ticaret Ataşesinden, Türkiye'ye Yatırım Çağrısı

1 saat önce

Türkiye'nin Düsseldorf Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya ve yerel uzman Yusuf Palalı, merkezi Almanya'nın Essen şehrinde yer alan Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB)'yi, Çağla Tavukçuluk firmasında ziyaret ederek, ATGB'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ticaret Ataşesinden, Türkiye'ye Yatırım Çağrısı, System.String[]
Türkiye'nin Düsseldorf Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya ve yerel uzman Yusuf Palalı, merkezi Almanya'nın Essen şehrinde yer alan Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB)'yi, Çağla Tavukçuluk firmasında ziyaret ederek, ATGB'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Toplantıya, ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman, Genel Sekreter Muharrem Uslubaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutçu katıldı.

Buyurman : " Türk iş adamlarının bilgilendirilmesi çok önemli "

ATGB Genel Başkanı ve Karabüklü işadamı Orhan Buyurman, ticaret ataşelerinin Türk girişimciler için önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya ve Yerel Uzman Yusuf Palalı'ya teşekkür etti.

Buyurman, " Almanya'da görev yapan Türk Ataşelerimiz, Avrupa'da yaşayan Türk girişimciler için aydınlatıcı rol üstlenmektedir. Rızkını yurt dışında kazanmaya çalışan küçük ve büyük ölçekli işverenlerimize ataşelerimiz önemli bilgi kaynağı olmaktadır. ATGB olarak çalışmalarımız devam etmektedir " dedi.

Türkiye'ye yatırım çağrısı

Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya ise Türk girişimcileri, Anavatanlarına yatırım yapmaya davet etti. Ataşe Gürtuna Kaya açıklamasında, " Türk girişimcilerimiz ister Avrupa'da ister Türkiye'de mevcut olan tüm imkanları değerlendirebilirler. Türk girişimcilerin özellikle Alman ticaret odaları ile olan bağlarını daha da sıklaştırmaları ve ticaret odalarında görev almaları çok önemlidir. Avrupalı yatırımcılar için Türkiye'de yatırım imkanları fazladır ve Türkiye'deki Türk yatırımcılar da Avrupa'da inanılmaz imkanlar bulunmaktadır" diyerek gösterdiği misafirperverlik ve yakın ilgiden dolayı ATGB Genel Başkanına müteşekkir olduğunu ifade etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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