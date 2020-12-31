Son dakika gündem: Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu - Son Dakika

Son dakika gündem: Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

31.12.2020 15:49

Son dakika haberleri: Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Bakan Yardımcısı Batur, Edirne programı kapsamında Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü Jale Arslan ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın da eşlik ettiği Batur, Vali Canalp ile kentteki yarımlar ve projelere ilişkin görüştü.

Daha sonra Kapıkule Sınır Kapısı'na geçen Bakan Yardımcısı Batur, burada incelemelerde bulundu.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ocak ve gümrük yetkilileriyle toplantı gerçekleştiren Batur, gümrük çalışanlarının yeni yılını da kutladı.

Bakan Yardımcısı Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden önemli projelerin olduğunu söyledi.

Projelerin hızla sonuçlandırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Batur, "Sayın Valimizi ziyaret ettik. Kendisiyle de koordineli önemli projelere imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bunların planlamasını birlikte yaptık." diye konuştu.

Son dakika gündem: Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu
Son dakika gündem: Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu
Son dakika gündem: Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu
Son dakika gündem: Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu - Son Dakika


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