Ticaret Bakan Yardımcısı Batur: "Küresel büyüme ve ticarette toparlanma bekleniyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakan Yardımcısı Batur: 'Küresel büyüme ve ticarette toparlanma bekleniyor' - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur: "Küresel büyüme ve ticarette toparlanma bekleniyor"

6 saat önce

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, "2020'de yıllık büyüme IMF'ye göre yüzde 2,9'dan yüzde 3,3'e, küresel ticaret büyümesi ise DTÖ'ye göre yüzde 1,2'den yüzde 2,7'ye çıkacak.

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur:

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, "2020'de yıllık büyüme IMF'ye göre yüzde 2,9'dan yüzde 3,3'e, küresel ticaret büyümesi ise DTÖ'ye göre yüzde 1,2'den yüzde 2,7'ye çıkacak. Hem ekonomik büyüme hem de ticarette ılımlı bir artış ve toparlanma bekleniyor." dedi.

Dünya Bankası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen Ticaret ve Küresel Değer Zincirleri Konferansı kapsamında "Ticaret ve Küresel Değer Zincirlerindeki Türkiye'nin Politikaları" başlıklı bir oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, 2019'un uluslararası ticaret ve küresel ekonomi açısından çok zor geçtiğini ifade ederek, 2010-2018 arasında yıllık küresel büyüme ortalamasının yüzde 3,8 olduğunu ancak geçen yıl IMF'ye göre küresel büyümenin yüzde 2,9 olduğunu söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre, 2010-2018'de reel küresel ticaret büyümesinin yıllık ortalama yüzde 4,2 olduğunu belirten Batur, bu rakamın 2019'da yüzde 1,2'ye kadar gerilediğini aktardı.

Batur, "2020'de yıllık büyüme IMF'ye göre yüzde 2,9'dan yüzde 3,3'e, küresel ticaret büyümesi ise DTÖ'ye göre yüzde 1,2'den yüzde 2,7'ye çıkacak. Hem ekonomik büyüme hem de ticarette ılımlı bir artış ve toparlanma bekleniyor. Bu rakamlar halen küresel finans krizinin oldukça gerisinde ancak toparlanma beklentisi olumlu gelişme." diye konuştu.

Küresel anlamda verimlilikte bir yavaşlama yaşandığını dile getiren Batur, yaptırımlar, sıcak çatışmalar ve korumacılık gibi konular nedeniyle küresel ticaretin istenildiği gibi artmadığını söyledi.

"Uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak politikalarımızı revize ediyoruz"

Gonca Işık Yılmaz Batur, son 30 yılda küresel değer zincirlerinde ciddi değişimler yaşandığını ifade ederek, şirketlerin, üretimde ihtiyaç duyduğu ham madde, ara malı, işçilik ve tasarım gibi hemen hemen tüm unsurları dünyanın neresinde olursa olsun en uygun fiyata alabildiği yerlerden temin ettiğini anlattı.

Uluslararası ticarette yaşanan daralmaya rağmen uluslararası zincirlerin ağırlığının her geçen gün arttığını vurgulayan Batur, halihazırda küresel ticaretin yarısının değer zincirleri yoluyla yapıldığını söyledi.

Batur, uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak politikalarını revize ettiklerini, taraflı iş birliklerinin artırılması, ülkedeki yatırımların güçlendirilmesi ve aşırı korumacılığın önlenmesi konusunda çalıştıklarını anlattı.

Küresel değer zincirlerinin verimlilik ve ticaret artışına sağladığı katkılara değinen Batur, Ticaret Bakanlığı olarak zincirin bazı halkalarında firmalara katkı sunmak için belirli destekler sağladıklarını anlattı.

Türkiye'nin küresel değer zincirlerine katılımını artırmayı amaçladıklarını kaydeden Batur, "Bunu da yaparken tek yönlü değil, hem arz hem talep yönlü olmasını hedefliyoruz." dedi.

Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi
İmamoğlu müjdeyi verdi! Deprem dayanıklılık testi 8 bin liradan 300 liraya düşecek Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:36:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakan Yardımcısı Batur: "Küresel büyüme ve ticarette toparlanma bekleniyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]