Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu etkinliğine katıldı - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Avrupa Birliği'nin (AB) sektörlerin yeşil dönüşümleri için çok kapsamlı finansal destek sunduğunu belirterek, "Bu bağlamda bir aday ülke ve Gümrük Birliği ortağı olarak AB Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı gibi finansman fonlarına Türkiye'nin de erişimi, şirketlerimizin yeşil dönüşümü için çok önemli olacaktır." dedi.

Batur, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Türkiye-AB İş Diyaloğunun (TEBD) video konferans yöntemiyle düzenlediği Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu etkinliğine katıldı.

Türkiye ve AB'nin kilit stratejik ortaklar olduğunu ve böyle olmaya devam edeceğini vurgulayan Batur, Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu söyledi.

Batur, Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girmesinden bu yana Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 4 kattan fazla arttığına işaret ederek, Türkiye ve Avrupa'daki şirketlerin serbest dolaşımdan çok büyük fayda sağladığını bildirdi.

AB'nin diğer ülkelerle çok daha kapsamlı ticaret anlaşmaları yaptığını, dünyada da ülkelerin çok daha derin bölgesel ticaret anlaşmaları imzaladığını ifade eden Batur, Gümrük Birliği'nin sadece mal ticaretinden ibaret bir anlaşma olduğunu ve güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Batur, şöyle konuştu:

"Aynı bölgede bulunan ülkeler daha yakın ekonomik ilişkiler kurabilmek, daha güçlü bölgeler yaratabilmek için farklarını yönetmenin bir yolunu buldu. e-Ticaret, hizmet ticareti, dijitalleşme, bunlar artık malların ticareti kadar önemli hale geldi. Dolayısıyla bunları da etkileyecek anlaşmalara ihtiyaç var. Avrupa Tek Pazarı'nda bu alanların da çok önemli hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki ulaşamadığımız ticaret potansiyelimiz yakalanmayı bekliyor. Dolayısıyla uluslararası ticari düzendeki değişiklikleri de düşünecek olursak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra daha güçlü ayağa kalkmak istiyorsak hem Türkiye hem de AB için daha iyi bir iş birliği, entegrasyon şart. Ticari ilişkilerimizin mutlaka bugünün ve geleceğin gerçeklerini yansıtması gerekir. O yüzden Gümrük Birliği'ni güncellemek ve daha yakın bir entegrasyon sağlamak için niyetimizi beyan ediyoruz. Bu süreçte AB ve Türkiye iş dünyasını da destek için göreve çağırmalıyız."

"Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nu kurduk"

Batur, AB Yeşil Mutabakatı alanında iş birliğinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bunun sektörlerin de rekabetçiliğini artıracağını, değer zincirlerinin de gelişmesini sağlayacağını dile getirdi.

Yeşil Mutabakat için AB'nin mutlaka çok kapsamlı politikaları, reform ve tedbirleri uygulaması gerektiğini vurgulayan Batur, bütün bu reformların çok büyük bir dönüşüme ve yatırıma ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Batur, AB Yeşil Mutabakatı'nın öngördüğü değişikliklerin hayata geçirilmesi açısından bütün ilgili kamu kurumlarının ve paydaşlarının katılımı için çalıştıklarını belirterek, "Bunun için Bakanlığımızca koordine edilen Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nu kurduk. Bu Çalışma Grubu ülkemizin yeşil dönüşüm ve buna yönelik gündemin adımlarını belirleyecek, bütün yeşil dönüşüm çerçevesinde de sektörlerin desteklenmesi üzerinde çalışacak. Bu anlamda ilgili tüm kurumlar ve özel sektörün katılımıyla çok önemli bir kapsamlı yol haritasının oluşturulmasında sona gelindi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin AB'nin yeşil finansman imkanlarına erişimi şart"

Hiçbir hükümet veya şirketin bu yeşil dönüşüm zorluğunu tek başına üstlenemeyeceğine dikkati çeken Gonca Yılmaz Batur, şunları kaydetti:

"Bu anlamda sıkı iş birlikleri çok büyük önem taşıyor. Türkiye, AB ile Yeşil Mutabakat açısından ikili angajmanları da pekiştirme yolları üzerinde çalışıyor. Biz Türkiye'nin aday statüsünün ve Gümrük Birliği ortaklığının AB ile Yeşil Mutabakat konusunda çalışmak için çok önemli bir baz oluşturduğunu düşünüyoruz. Halihazırda zaten birbirine bağlı değer zincirlerimiz var. Bu sektörler arasındaki yüksek potansiyelden yeşil yatırımlar çerçevesinde proje geliştirilmesi anlamında da faydalanabiliriz. Bu yolla sektörlerimizde sürdürülebilir ürünlerin, hizmetlerin geliştirilmesi, yeşil teknolojilerin desteklenmesi ve döngüsel bir ekonomiye ulaşma anlamında da başarıya ulaşılabilir. AB, sektörlerin yeşil dönüşümleri için çok kapsamlı finansal destek sunuyor. Bu bağlamda bir aday ülke ve Gümrük Birliği ortağı olarak AB Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı gibi finansman fonlarına Türkiye'nin de erişimi, şirketlerimizin yeşil dönüşümü için çok önemli olacaktır. Türkiye'nin AB'nin yeşil finansman imkanlarına erişimi şart. Türkiye'nin ve AB arasındaki tedarik zincirlerinin de yeşil dönüşümü her iki tarafın faydasına olacaktır."