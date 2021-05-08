Ticaret Bakan Yardımcısı değişti - Son Dakika

TİCARET Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alındı, yerine Mustafa Tuzcu atandı.

Cumhurbaşkanlığı atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Ticaret Bakan Yardımcısı değişti. Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınırken, yerine Mustafa Tuzcu atandı.

Öte yandan, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı.