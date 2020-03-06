Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gürcistan'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gürcistan'da - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gürcistan'da

7 saat önce

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasından sonra Gürcistan'la olan sınır kapıların çalışma kapasitelerinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gürcistan'da, System.String[]

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasından sonra Gürcistan'la olan sınır kapıların çalışma kapasitelerinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Turagay, Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan Maliye Bakanlığı Gelir Servisi Başkanı Levan Kakava ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ve diğer yetkililerin de katıldığı görüşmede, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp, Türkgözü ve Aktaş sınır kapılarının daha etkin işlemesi ve buradaki tır giriş-çıkış işlem saylarının artırılması konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Turagay, Gürcü mevkidaşıyla son derece olumlu bir toplantı düzenlediklerini ifade ederek, "Gayet verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Özelikle Gürcistan'la Sarp Sınır Kapımız, Türkgözü Sınır Kapımız, Aktaş Sınırı Kapımızın daha etkin ve daha fazla işlem sayısına nasıl ulaşabileceğimiz konusunda önlemler ve tedbirler üzerinde konuştuk." dedi.

Turagay, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasının ardından Gürcistan üzerinden ulaştırma konusunda sınır kapılarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını hedeflediklerini aktararak, "Sarp, Türkgözü ve Aktaş Sınırı Kapılarımıza 77 tane ilave personeli görevlendirmiştik yakın zamanda, aynı personel artırımını karşı taraftan da talep ettik, onlar da Aktaş kapımızda daha fazla personeli görevlendireceklerini ifade ettiler." diye konuştu.

Orta Asya ülkelerine yapılan sevkiyatların sekteye uğramaması için çabaladıklarını kaydeden Turagay, "Bu kapsamda 35 bin tıra yakın bir tır aslında Gürcistan kapısı üzerinden Orta Asya Cumhuriyetlerimize açılacak. Dolayısıyla da Gürcistan bu noktada bizim için çok önemli kilit ülke konumunda." ifadesini kullandı.

Turagay, Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapılarının daha etkin çalışmasını istediklerini belirterek, "Çok güzel ilişkiler, çok güzel dostluklar kurduk, onu da söyleyeyim ve önümüzdeki dönemde Sarp Kapımız ve Gürcistan'la olan sınır kapılarımızın daha etkin çalışacağına da inancımız tam." diye konuştu.

Gürcistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:10 Kaynak: AA
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