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Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Dilucu Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

6 saat önce

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu'nda incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Dilucu Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu, System.String[]

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu'nda incelemelerde bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Turagay, beraberindeki heyetle Nahçıvan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı'na geçti.

Burada incelemelerde bulunan Turagay, daha sonra da gümrük çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sınır kapısında sürdürülen hizmetler hakkında ilgililerden brifing alan Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün aslında hem Iğdır'daki Gümrük Müdürlüğünü ziyaret ettik hem de Dilucu Gümrük Kapısı'na geldik. Iğdır bizim için çok önemli ve buradaki ekonominin gelişmesi de bizim için çok önem taşıyor." dedi.

Turagay, Dilucu Gümrük Kapısı'nın çok güzel ortamda hizmet verdiğini belirterek, "Buradaki sorunları yerinde gördük. Buraya 10-15 sene önce gelmiştim, 2015 yılında bu gümrük kapısının nasıl modernize edildiğini, ne kadar güzel bir ortama kavuştuğunu da gördüm. Arkadaşlarımızla konuştuk, dertlerini dinledik. Gümrük personelimiz gayet özverili şekilde çalışıyor." diye konuştu.

Nahçıvan'a da geçerek çeşitli temaslarda bulunacaklarını aktaran Turagay, şöyle devam etti:

"Nahçıvan ile olan ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Azerbaycan zaten bizim kardeşimiz, onlarla ticaret hacmimizi daha yüksek seviyeye çıkarırsak hem Nahçıvan'ın hem de Iğdır'ımızın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmuş oluruz."

Turagay ve beraberindeki heyet daha sonra Nahçıvan'a geçti.

Nahçıvan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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