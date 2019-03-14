Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay Edirne'de

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri sınır kapılarında incelemede bulundu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri sınır kapılarında incelemede bulundu.



Bakan Yardımcısı Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı VİP salonda, Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdi.



Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sınır kapılarında yapılması planlanan projeler heyetlere anlatıldı.



Toplantının ardından Turagay ve beraberindeki heyet, Kapıkule ve Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapılarında incelemede bulundu.



İncelemelerde, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, GTİ Genel Müdürü Ömür Gebeş ve GTİ Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü heyeti, Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürü Georgi Kostov, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Sınır Polis Müdürü Svetlan Kıcıkov, Burgaz Gümrük Müdürü Boyka Gaşeva, Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormanlar Bakanlığı Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Damyan Ilıev, Yuzhna Morska Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Vasil Indjov ve Yuzhna Morska Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Vekili Tihomir Georgıev yer aldı.

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